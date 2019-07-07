Состояние 7-летней ингушской девочки, подвергшейся истязаниям в опекунской семье, остаётся тяжёлым

Позитивных прогнозов пока нет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Девочку на днях перевели в столичную клинику.

Ранее врачи спасли от ампутации левую руку ребёнка. Операцию по восстановлению правой руки пока отложили. При обследовании в клинике у ребёнка выявили старые переломы рёбер и травму позвоночника.

В истязаниях подозревают 35-летнюю жительницу Сунжи, которая приходится девочке тётей. Женщина арестована, своей вины она не признаёт. Возбуждено уголовное дело.