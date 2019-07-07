Иран начинает обогащать уран выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой

Иран начинает обогащать уран выше уровня предусмотренного условиями ядерной сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран будет отказываться от части обязательств по сделке каждые 60 дней. В Иране объясняют свои шаги тем, что европейские страны – участницы ядерной республики никак не воспрепятствовали американским санкциям, наложенным на Исламскую республику. В мае 2018 года США вышли из «ядерной сделки» с Ираном и объявили о восстановлении санкций. Американские власти уверены, что Иран тайно продолжал разработку ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже призвал Францию, Великобританию и германию автоматически ввести санкции против Ирана. Иран мотивирует необходимость обогащения урана до 5-процентного уровня потребности атомной электростанции Буше.