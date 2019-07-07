Полиция Ярославской области проверяет факт издевательства над пятилетним ребенком в опекунской семье. В селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика нашли привязанным к столбу. Сейчас, как передает ТАСС, ребенок находится на обследовании в больнице. В многодетной семье, в которой воспитывается мальчик, один свой ребенок, один усыновленный и шестеро — под опекой. Семья переехала из Московской области.