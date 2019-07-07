Иран начинает обогащать уран выше уровня предусмотренного условиями ядерной сделки

Об этом заявил замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран будет отказываться от части обязательств по сделке каждые 60 дней. В Иране объясняют свои шаги тем, что европейские страны – участницы ядерной республики никак не воспрепятствовали американским санкциям , наложенным на Исламскую республику. В мае 2018 года США вышли из «ядерной сделки» с Ираном и объявили о восстановлении санкций. Американские власти уверены, что Иран тайно продолжал разработку ядерного оружия.