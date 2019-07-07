Право на участие в чемпионате подтвердили 20 клубов. В ФНЛ в очередной раз вернулось московское Торпедо. У черно-белых — новые владельцы и новые амбиции. Свой стартовый матч Чемпионата торпедовцы проведут сегодня на выезде против воронежского Факела. Впервые в лиге сыграет Чайка из поселка Новоперекопское Ростовской области, которая в зоне Юг сумела опередить правопреемника краснодарской Кубани под названием Урожай.

Первыми стартовали в турнире команды с Востока страны. Правда, без особого успеха. Футболисты СКА Хабаровска уступили 1-2 ярославскому Шиннику. Луч во Владивостоке крупно проиграл Химкам 2-5. Любопытно, что 4 мяча в этой встрече забили футболисты по фамилии Алиев. У Дальневосточников дублем отметился Саид. А в составе подмосковной команды дважды отличился Камран Алиев.

В эти минуты в Нижнем Новгороде одноименная команда принимает томскую Томь. Остальные матчи первого тура начнутся позднее.