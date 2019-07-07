Темпы роста цен на многие товары и услуги по итогам прошлого года многократно превзошли инфляцию

Такие данные о динамике потребительских цен в 2018-м приводит Росстат.

Сильнее всего, по сведениям Федеральной службы государственной статистики, подорожали капуста и пшено. Причина – плохой урожай из-за сокращения посевных площадей. Цены на капусту и пшено превысили уровень инфляции в 17 раз, подорожав в среднем на 73%. Из-за низкой рентабельности многие аграрии постепенно выводят пшено из оборота. Существенный рост цен официальная статистика зафиксировала на сахар (28,3%), лук (23,7%) и яйцо (25,9%).Возможно, в связи с вспышками высокопатогенного гриппа птиц. Из лекарств сильнее всего подорожал валидол. Третье место по удорожанию в прошлом году из-за роста цен на нефть у моторного топлива. Росстат предоставил и данные по товарам, на которые цена снижалась. Список возглавили гречневая крупа, помидоры и чеснок. Они потеряли в среднем 10-15 процентов.

По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3%.