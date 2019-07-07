В Ярославской области Полиция начала проверку после того, как в селе Юрьевское обнаружили 5-летнего мальчика, привязанного к столбу. Ребёнка отправили на обследование в больницу. В пресс-службе регионального Управления МВД рассказали, что мальчик находится под опекой в многодетной семье. У родителей один свой ребёнок, один усыновлённый и шестеро под опекой. При этом в полиции охарактеризовали семью, как положительную. Выясняются обстоятельства. Остальных детей забрали в реабилитационный центр, пишет агентство ТАСС.