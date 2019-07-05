Суд в Калининграде оштрафовал на 20 тысяч рублей главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву
Сопредседателя организации Владимира Сотникова обязали выплатить штраф размером в 10 тысяч рублей. Об этом «Альянс» сообщает в Твиттере.
Лидеров профсоюза задержали сегодня утром из-за вчерашней акции в поддержку реаниматолога Элины Сушкевич из калининградского перинатального центра, которую обвиняют в убийстве недоношенного ребёнка. Полиция посчитала акцию незаконной, рассказала «Эху» глава профсоюза Анастасия Васильева.
В «Альянсе врачей» считают, что с помощью штрафов Васильеву и Сотникова хотели запугать.