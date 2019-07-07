Позитивные прогнозы, которые врачи давали по состоянию изувеченной в Ингушетии 7-летней девочки, не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые врачи давали по состоянию здоровья изувеченной в Ингушетии 7-летней девочки, не подтвердились. Об этом агентству «Интерфакс» сказала уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. До этого медики обсуждали необходимость ампутации руки.

Несколько дней назад в одну из больниц Назрани была доставлена девочка с многочисленными ушибами и травмами. Её прооперировали и отправили на лечение в Москву. По подозрению в издевательствах задержали тётю девочки. Сегодня стало известно, что супруг подозреваемой работает в полиции.