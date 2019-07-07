В зоне деэскалации в Идлибе из-за атак правительственных войск при поддержке РФ с апреля погибли 544 мирных жителя

В зоне деэскалации в сирийском Идлибе из-за атак правительственных войск при поддержке России с конца апреля погибли 544 мирных жителя, в том числе 130 детей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийский Центр мониторинга прав человека. Глава Центра Фадель Абдул Гани сказал, что российские военные с сирийскими союзниками намеренно целятся по гражданскому населению и сбрасывают бомбы на рекордное число медицинских учреждений. Его слова приводи «Новая газета».