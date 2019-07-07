Президенты России и Белоруссии, по некоторым данным, могут встретиться на Валааме на следующей неделе

О том, что на острове готовятся закрытые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили источники сайта Znak.com.

Предполагается, что встреча пройдёт 11 июля. К этой дате монахов попросили подготовиться к визиту первых лиц, сказал один из собеседников издания. Он добавил, что, вероятно, речь пойдёт о развитии союзного государства.

Перед посещением острова Владимир Путин может заехать в монастырь на острове Коневец, который сегодня после реставрации освятил патриарх Кирилл. Работы финансировала компания Роснефть, говорится в сообщении источников.