Жена бывшего президента Интерпола подала против организации иск в Постоянную Палату Третейского суда в Гааге

Жена бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя подала против организации иск в Постоянную Палату Третейского суда в Гааге. Грэйс Мэн утверждает, что Интерпол не помог лично ей и её семье, когда супруг был задержан и отправлен под суд в Китае по обвинению в коррупции. В заявлении Мэн говорится, что Интерпол выступил соучастником международных противозаконных действий.

Мэн Хунвэй, возглавлявший организацию с 2016 года, прошлой осенью поехал в Китай, после чего пропал. Позднее местные власти объявили, что он задержан по подозрению в коррупции.