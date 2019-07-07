В Греции на досрочных парламентских выборах по данным первых опросов лидирует оппозиционная партия «Новая демократия»

В Греции на досрочных парламентских выборах по данным первых опросов на избирательных участках лидирует оппозиционная партия «Новая демократия». Правящая партия СИРИЗА существенно отстает, впрочем к закрытию участков картина может поменяться.

На старте днявыборов консервативная партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом набирает 40,5% голосов, у правящей левой коалиции СИРИЗА 27,5%. Расклад политических сил в республике изменился после выборов в Европарламент, на которых новые демократы обогнали партию премьер-министра Алексиса Ципраса, после чего глава правительства объявил о досрочных парламентских выборах. Ципрас говорил, что выборы в Европарламент, где Греции выделено 21 место, должны были стать вотумом доверия его правительству и проводимой им политики. И этого доверия в достаточной мере оказано не было. Молодежь пойдет голосовать в оставшиеся часы, поэтому данные могут несколько измениться – и предугадать в какую сторону – сложно. Сенсацией обещают стать результаты ультраправой партии «Золотая заря». Она не преодолевает необходимый для попадания в парламент трехпроцентный барьер, но и нынешний результат – большая неожиданность. Кстати, по закону голосование в Греции является обязательным, однако санкций за неучастие не предусмотрено. К тому же, свои поправки в желание дойти до участков может внести и установившаяся 40-градусная жара.

Избирательные участки в Греции закроются в 19 часов, после этого будут объявлены результаты экзитполов. Первые итоги голосования появятся после девяти вечера.