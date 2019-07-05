Власти Ирана объявили о планах по обогащению урана сверх лимита, оговорённого ядерной сделкой 2015 года. С соответствующим заявлением выступил зам.министра иностранных дел республики Аббас Аракчи. Вполне вероятно, что соглашение полностью уйдёт в прошлое, сказала «Эху» советник директора Российского Института стратегических исследований Елена Супонина.

Супонина подчеркнула, что Иран ранее соблюдал соглашение. В нынешней ситуации, по её словам, полностью виноваты власти Соединённых Штатов, которые в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае прошлого года.