Муж женщины, которую подозревают в избиении племянницы в Ингушетии, работает в полиции. Это официальная информация МВД.

О месте работы супруга 35-летней Маки Ганиевой сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов. Женщина арестована по делу о жестоком избиении племянницы. Девочка воспитывалась в семье, которая не нуждалась. В семью сестры ребенка отдала биологическая мать. Сама женщина состояла на профилактическом учете в полиции, но затем из списка неблагополучных семей ее исключили. Девочку доставили в больницу 4 июля, у нее были многочисленнее ушибы и травмы. После проведенной операции состояние не улучшилось. Врачи диагностировали гангрену рук, в случае неблагоприятного развития ситуации, ребенку могут ампутировать руки.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.