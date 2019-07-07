Консервативная партия «Новая демократия» лидирует на досрочных парламентских выборах в Греции

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные опросов на выходе с избирательных участков. Партия набирает больше 40% голосов – в то время, как у правящего объединения СИРИЗА – менее 30%. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал всех жителей страны, которые до сих пор не проголосовали, идти на избирательные участки, несмотря на жару – сегодня воздух в Афинах прогрелся до 34-х, в Салониках – до 32-х, и многие предпочли отправиться за город.