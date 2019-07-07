Муж подозреваемой в жестоком избиении девочки в Ингушетии оказался полицейским

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов. По его словам, семья, где воспитывалась семилетняя девочка, не нуждалась, был доход. Почему били ребенка и по какой причине девочка вообще оказалась в семье своей тети, неизвестно, — добавил Мургустов. Документы об опеке не оформлялись. Представитель МВД также рассказал, что биологическая мать ребенка два года состояла на профилактическом учете в полиции, но затем была исключена из списка неблагополучных семей.

Несколько дней назад в одну из больниц Назрани доставили девочку с многочисленными ушибами и травмами. Ребенка прооперировали и отправили на лечение в Москву. По подозрению в издевательствах задержали тетю девочки.