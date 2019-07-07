Сотрудники аэропорта Домодедово были вынуждены проверять терминал и два самолета из-за сообщения об угрозе взрыва

Сотрудники аэропорта Домодедово были вынуждены проверять терминал и два самолета из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя авиаузла. В поступившем сообщении говорилось о взрывных устройствах в багаже самолетов, вылетающих в Цюрих и Ашхабад, и в зоне вылета аэропорта. Во время проверки ничего подозрительного не нашли, — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что это было накануне.