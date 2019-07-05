В микрорайоне Павшинская пойма собрались несколько десятков человек, возмущенных отключением горячей воды

В микрорайоне Павшинская пойма на границе с Москвой сегодня собрались несколько десятков человек, возмущенных отключением горячей воды. Люди намереваются написать заявление в прокуратуру. Жителей оставили без горячей воды из-за многомиллионных долгов управляющих компаний перед котельной. При этом отключения затронули и тех, кто исправно платит за воду, — рассказал «Эху» житель Павшинской поймы Вячеслав.

Вячеслав добавил, что в Павшинской пойме стоимость воды выше, чем в среднем по Москве.