Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должность главу Нижнеудинского района Иркутской области

Сергей Худоногов использовал коммунальную технику, чтобы после наводнения восстановить свой дом, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Мутко. Там подчеркнули, что проверили информацию и получили подтверждение. Несколько дней назад видео, на котором запечатлена работа коммунальной техники на участке главы района, появилась в социальных сетях. В комментариях местные жители писали, что Худоногов использовал вакуумные машины для откачки воды из подвала своего дома – в то время, как у других не было возможности откачать воду с участков.