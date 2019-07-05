Мосгоризбирком принял документы от всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые их принесли

Далее следует процедура регистрации.

Свои кандидатуры выдвинули 424 человека, из них 185 – самовыдвиженцы, их фамилии опубликованы на сайте городской избирательной комиссии. Документы представлены по одномандатным и многомандатным избирательным округам.

Заверены списки кандидатов 17 партий. КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» сбор подписей не потребуется, поскольку они представлены в Госдуме, а представителям «Единой России» необходимо будет собрать подписи, так как все они шли самовыдвиженцами.

У окружных избирательных комиссий есть десять дней на проверку подписных листов и других необходимых документов. В итоге будет принято решение о регистрации или отказе от регистрации.

В день завершения приема документов возникла спорная ситуация между кандидатами. Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин подозревает в провокации команду политика Любови Соболь. По его мнению, она пыталась не допустить подачи его документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы и намеренно затягивала процедуру. Об этом Митрохин сообщил накануне в интервью «Эху Москвы». Однако глава штаба Соболь Николай Ляскин объяснил «Эху» задержку бюрократическими формальностями.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.