По меньшей мере, три человека погибли в результате взрыва бензовоза в Свердловской области

Предположительно, это участники международного горного марафона «Конжак». Согласно предварительной версии, после проведения соревнований десять человек обратились к водителю бензовоза с просьбой их подвезти. Двух посадили в кабину, остальные залезли на цистерну. Водитель был пьян, — рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Водитель пытался предотвратить аварию, сказала представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, — сообщает агентство ТАСС. Возбуждено уголовное дело.