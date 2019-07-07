Туристов из РФ оштрафовали полмиллиона рублей из-за того, что, катаясь на яхте по турецким водам, они заплыли в Грецию

Туристов из Петербурга оштрафовали более, чем на полмиллиона рублей из-за того, что, катаясь на яхте по турецким водам, они случайно заплыли в Грецию. Об этом пишет сайт «Фонтанка». На борту арендованного судна с российским капитаном находились 11 человек, в том числе, пятеро детей. Когда капитан понял, что оказался на территории Греции, он попытался вернуться, однако к этому времени уже появились пограничники. Переговоры длились около семи часов. «Фонтанка» сообщает, что изначально от россиян требовали заплатить полтора миллиона рублей. В итоге сумма штрафа была снижена до 520 тысяч в российской валюте.