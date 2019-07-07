Неизвестные сообщили о  «минировании» аэропорта «Домодедово» и двух самолетов

Экстренные службы города проверяют поступившую через социальные сети сообщения о якобы заложенных на двух самолетах и в столичном аэропорту «Домодедово» взрывных устройствах, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«В поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно — в зоне вылета самого аэропорта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данную информацию проверяют правоохранительные органы и службы аэропорта.

Багаж «заминированных» рейсов отправлен на повторный осмотр, добавил источник.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией правоохранительных органов по данному поводу.