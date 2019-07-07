В Рязанской области выясняют обстоятельства смерти главного федерального инспектора по региону Сергея Яковлева. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает агентство Интерфакс. По его данным, накануне Яковлева нашли мертвым. Рядом с ним было охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. При этом в качестве приоритетной рассматривается версия о суициде.