В Калининграде задержали руководителей профсоюза «Альянс врачей»

Поводом стала их вчерашняя акция в поддержку реаниматолога-анестезиолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве недоношенного ребенка. Главу профсоюза Анастасию Васильеву и сопредседателя организации Владимира Сотникова остановили по пути в аэропорт Калининграда и повезли в отделение. Об этом «Эху» рассказала сама Васильева.

Анастасию Васильеву обвинили в нарушении правил организации публичного мероприятия, Сотникова – в нарушении правил проведения акции. Как пишет сайт ОВД Инфо, обоих повезли в Центральный районный суд Калининграда, в который не сразу удалось попасть из-за выходного и празднования Дня города.