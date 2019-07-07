50 тысяч жителей микрорайона Павшинская пойма на границе с Москвой остались без горячей воды из-за долгов за газ

50 тысяч жителей микрорайона Павшинская пойма на границе с Москвой остались без горячей воды из-за многомиллионных долгов за газ. Отключения затронули и тех, кто исправно платит за коммунальные услуги. Сегодня местные жители собрались, чтобы подготовить обращение в прокуратуру.

По данным местных властей, долг управляющих компаний, обслуживающих Павшинскую пойму перед котельной оставляет почти 170 миллионов рублей.