Сотни оппозиционных кандидатов в Муниципальные депутаты в Петербурге снимают с выборов.

Следующий этап кампании по недопуск оппозиционеров на муниципальные выборы в Петербурге стартовал. Те кандидаты, которы смогли пробиться через подставные очереди и закрытые двери и все таки подать заявление о своих намерениях баллотироваться, теперь обучают уведомления, что их документы заполнены неправильно. По словам тех, кто с этим столкнулся, выглядит все абсурдно и удивительно даже для тех кто уже не в первый раз пытается идти на выборы. Ситуация простая: кандидат для получения права участвовать в выборах должен бы принести пакет документов в нем, декларация о доходах, копия паспорта, решение партии, информация об избирательном счете. Все документы в избиркоме фиксируют, ставят отметки, что они получены. А потом отправляют письмо о том, что какого то документа нет например паспорта, даже смотря на то, что сами поставили отметку о том, что принимали ее. Такая ситуация сложилась уже в 20 муниципалитетах, причём снимают по таким надуманным предлогам с выборов и кандидатов от Яблока, и кандидатов от штаба Навального и объединённых демократов. городская избирательная комиссия пока на Сообщения об этих нарушениях не реагируют.

Ранее в Центризбиркоме сообщили что предвыборная кампания в Петербурге идет в штатном порядке.