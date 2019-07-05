Иран объявил о намерении нарушить условия ядерной сделки 2015 года, превысив лимит обогащения урана. С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел республики Аббас Арагчи.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран делает эти шаги в ответ на действия европейских стран, не выполняющих своих обещаний.

Заявления Ирана осложняют ситуацию в регионе, — сказал «Эху» зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Соглашение, которое официально называется «Совместный всеобъемлющий план действий» было подписано 4 года назад. свои подписи поставили представители Ирана, Соединенных Штатов, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Документ уточнял, до какого предельного уровня Иран может обогащать уран и какой объем запасов хранить. Соглашение было составлено таким образом, чтобы Иран оказался неспособным создать ядерное оружие. Теперь же, по мнению аналитиков, опрошенных агенством Ассошиэйтед пресс, Иран может получить ядерное оружие в течение года. Соглашение, заключенное в 2015 году, вообще может уйти в прошлое, сказала «Эху» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Супоинна подчеркнула, что Иран прежде соблюдал соглашение. В нынешней ситуации, по ее словам, вина лежит на Соединенных Штатах, которые в одностороннем порядке вышли из сделки весной прошлого года.