В Калининграде задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и ее заместителя Владимира Сотникова

В интервью «Эху» Васильева рассказала, что автоинспекторы остановили их по дороге в аэропорт. Представителям профсоюза сказали, что задержание связано с их вчерашней акцией в защиту местного врача Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве недоношенного младенца. На Васильеву и Сотникова составили протоколы о нарушениях при организации и проведении публичного мероприятия. Представителей профсоюза привезли в Центральный районный суд, несмотря на то, что здание было закрыто из-за выходного дня и празднования Дня города, — пишет проект «ОВД Инфо».