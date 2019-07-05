Сенатор Климов: Если Иран пойдет дальше заявлений о повышении уровня обогащения урана, это усложнит ситуацию в регионе

Иранские власти заявили, что с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%. По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова это заявление Тегерана может усложнить ситуацию в регионе. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока речь идет о политических заявлениях. Но если мы получим объективные данные о том, что эта работа началась, то видимо придется с учетом этого после консультаций со странами, которые участвовали в сделке по Ирану, принять какое-то коллективное решение. Речь идет о том, чтобы максимально исключить возможности такого неконтролируемого трагического развития событий. В этом регионе же много противоречий», — сказал он.

Такое решение Москвы, по словам А.Климова, «не может пройти без широких консультаций по дипломатическим каналам».

«Иран — это страна, с которой у нас есть общая граница по морю. Это государств, которое граничит со странами, входящими в Евразийский союз. И любой конфликт, особенно масштабно военный, он представляет прямую угрозу национальным интересам России и ее соседей — союзников», — подчеркнул сенатор.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства.