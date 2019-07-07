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12:01, 07 июля 2019

Сегодня стартует чемпионат второго по силе российского футбольного дивизиона – ФНЛ

Право на участие в чемпионате подтвердили 20 клубов. В ФНЛ вернулось московское Торпедо, которое уже не первый раз повторяет путь от банкрота до клуба российской элиты. У команды новые владельцы и новые амбиции. Впервые в лиге сыграет Чайка из поселка Новоперекопское Ростовской области, которая сумела опередить правопреемника краснодарской Кубани под названием Урожай. Анжи, выбывший из Премьер-Лиги не нашел организационных возможностей для выступления в ФНЛ и отправился дивизионом ниже. Сахалин, который соревнования в одной из зон ПФЛ, тоже не смог пройти лицензирование. Главным фаворитом чемпионата наряду с Нижним Новгородом считается Енисей, который играл в элите в прошлом сезоне. Кроме того, претендентами на места в РПЛ могут стать СКА-Хабаровск и волгоградский Ротор.

Факел и Балтика остались в лиге не по спортивному принципу, несмотря на то, что заняли 16 и 17 места. Они получили уайлд-кард.



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