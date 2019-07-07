В Иркутской области в пострадавших от наводнения районах медики проводят вакцинацию от гепатита А, тифа и дизентерии

В Иркутской области в пострадавших от наводнения районах медики проводят экстренную вакцинацию от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Сегодня вертолетом в регион доставлена дополнительная партия из 5 тысяч доз специальных препаратов.

Росрезерв выделил несколько тысяч доз вакцины, которые доставили в наиболее пострадавшие от наводнения Тулунский, Нижнеудинский и Тайшетский районы.

От гепатита привито уже свыше 30 тысяч человек, в том числе почти 8,5 тысяч детей. Более пятисот работников коммунальной сферы получили и дизентерии.

Врачи уверяют, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне затопления остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано. Официально заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений, вспышек не зарегистрировано. Работу продолжают почти полсотни прививочных бригад. Все это – на фоне перебоев с водоснабжением и гибелью домашних животных. С сегодняшнего дня организовано техническое водоснабжение в домах запустили в дома города Тулуна, подвергшегося сильнейшему затоплению. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 22 человека, 11 числятся пропавшими без вести, госпитализированы более 400 человек. Сегодня в храмах Тулуна прошла панихида по погибшим, впрочем как говорят местные церковники, людей на службу пришло немного, — люди активно занимаются спасением своего хозяйства и восстановлением разрушенного жилья.

Без малого за две недели в Иркутской области затоплению подверглись почти десять тысяч жилых домов более чем в сотне населенных пунктов.