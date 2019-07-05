В микрорайоне Павшинская пойма на границе с Москвой местные жители собираются, чтобы написать заявление в прокуратуру

В микрорайоне Павшинская пойма на границе с Москвой местные жители в эти минуты собираются, чтобы написать заявление в прокуратуру. Около 70-ти многоквартирных домов остались без горячей воды из-за многомиллионных долгов за газоснабжение. В зону отключения попали более 50-ти тысяч человек, — сообщает агентство ТАСС. По словам главы городского округа Эльмиры Хаймурзиной, из десяти управляющих компаний, обслуживающих Павшинскую пойму, девять имеют долги перед котельной. Общая сумма задолженности – около 170-ти миллионов рублей.

Отключения затронули, в том числе, тех квартир, которые исправно оплачивают услуги ЖКХ, рассказал «Эху» местный житель Вячеслав.

Местные жители говорят, что в управляющих компаниях им предложили самостоятельно добиваться погашения долгов неплательщиками.