В Греции начались досрочные выборы в парламент, который был распущен в середине июня. В стране голосование является обязательным, однако наказание за неучастие не применяется. Прийти на избирательные участки должны около 10 миллионов человек. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные социологов, большинство голосов вновь может получить «Новая демократия». Греческая партия, которая правила страной много лет, и завела ее в долговой тупик.