Три человека погибли, семь пострадали в результате взрыва бензовоза в Свердловской области

Авария произошла вчера поздно вечером в районе города Карпинск. Там проводился международный горный марафон «Конжак». По предварительным данным, несколько участников этого мероприятия попросили их подвезти водителя проезжавшего мимо бензовоза. Тот был пьян и посадил людей на цистерну. В какой-то момент машина потеряла управление – предположительно, у нее отказали тормоза — бензовоз перевернулся и загорелся.

В прокуратуре уже заявили, что проверят организацию марафона.