Власти Ирана объявили о планах по обогащению урана сверх лимита, оговорённого ядерной сделкой

Замминистра иностранных дел республики Аббас Арагчи сказал, что Тегеран хотел бы придерживаться условий соглашения, но этому мешают европейские страны, не выполняющие своих обещаний. Арагчи подчеркнул, что Иран не станет выходить из ядерной сделки или аннулировать ее. Однако, по его словам, в ближайшие часы начнется поднятие уровня обогащения урана.

В связи с заявлением Ирана о повышении уровня по обогащению урана, все договоренности по ядерной сделке могут уйти в прошлое. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

«Решение Ирана может привести к тому, что Совместный всеобщий план действий (СВПД), подписанный еще в 2015 году, может окончательно прекратить свое существование. Дело в том, что в таком случае Иран может пойти и на следующие шаги, которые уже приведут к тому, что эта сделка окажется совершенно бесполезной», — сказала она.

По мнению Е.Супониной, нагнетание ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы было спровоцировано не Тегераном, а США, когда американцы сами в прошлом году вышли из ядерной сделки, и тем самым «подвигли Иран на необходимость реагировать». Она добавила, что Иран ранее соблюдал соглашение, и в нынешней ситуации полностью виноваты власти Соединенных Штатов.

«Ужесточение санкций против Ирана со стороны США привело к тому, что Иран должен реагировать, и он продолжит реагировать, экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего — чем больше американцы давят экономически, тем сильнее в Иране позиция консерваторов. А они считают, что в таком случае соблюдать обязательства по обогащению урана и определенных ограничений с этим абсолютно не стоит», — отметила она.