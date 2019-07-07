В США задержан миллиардер Джеффри Эпштейн

Американского финансиста заподозрили в торговле людьми.

Правоохранительные органы встретили Джеффри Эпштейна в аэропорту Нью-Джерси куда он вернулся из Парижа на частном самолете. Силовики сообщили миллиардеру о необходимости проследовать с ними, поскольку он задержан. Джеффри Эпштейн предстанет перед судом уже в понедельник. Миллиардера задержали из-за пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Тогда финансист признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы. Это помогло избежать пожизненного срока. Кроме того, он обещал выплачивать компенсации несовершеннолетним, пострадавшим от его действий. Однако теперь названы имена четырех жертв миллиардера, о которых ранее было неизвестно. Их опубликовала газета Miami Herald. Эпштейна ждет новое судебное разбирательство.

До сделки о признании вины Джеффри Эпштейн поддерживал дружеские связи с президентом США Дональдом Трампом.