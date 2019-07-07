Прокуратура Свердловской области проверит организацию международного горного марафона, несколько участников которого, предположительно, погибли и пострадали при взрыве бензовоза. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Марафон «Конжак» проходил в субботу. По предварительным данным, десять человек в районе проведения соревнований попросили водителя проезжавшего мимо бензовоза их подвезти. Тот согласился, разрешив людям сесть на цистерну сверху. По словам очевидцев, когда бензовоз спускался с горы, у него отказали тормоза. Водитель — по данным полиции, он был пьян – сказал пассажирам, чтобы они прыгали и затем выпрыгнул сам. Машина опрокинулась и загорелась.