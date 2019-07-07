Иран отказался соблюдать ограничения на уровень обогащения урана по ядерной сделке, заключённой 4 года назад

Тегеран также дал два месяца участникам соглашения на выполнение своих требований.

Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67 процентов, оговорённого в ядерной сделке, объявил сегодня замглавы МИДа Исламской Республики Аббас Аррагчи. Он не уточнил, до какого уровня пойдёт обогащение. Но подчеркнул: сокращать обязательства по Совместному плану действий по ядерной программе Тегеран намерен каждые два месяца, если её участники не будут придерживаться договорённостей. Иран через 60 дней объявит, какие обязательства в рамках ядерной сделки сократит на третьем этапе. Иран в ней заинтересован, но не любой ценой и не за счёт национальных интересов, отметили в правительстве. По данным агентства Рейтер в ближайшее время Тегеран намерен достигнуть пятипроцентного уровня обогащения урана, это необходимо для сооружения энергоблоков Бушерской атомной электростанции. Сокращение обязательств Иран объясняет тем, что участницы сделки не приняли мер, чтобы оградить страну от санкций США. Штаты больше года назад вышли из сделки и ужесточили санкции. Тегеран в ответ отказался соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащённого урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. Предупредив: эта мера не единственная.

Иранский президент Хасан Роухани не исключил, что Иран будет обогащать уран до любого уровня, который потребуется Исламской республике.