Суд в Чите на 10 тысяч рублей оштрафовал депутата Гордумы за оскорбление подчиненных

Как пишет сайт Чита.ру Александр Катушев является директором муниципального банно-прачечного треста. В мае против него был подан иск. Как говорится в сообщении прокуратуры, депутат в открыто-циничной, противоречащей нравственным нормам форме отчитывал сотрудников треста, используя слова «черти» и «скотины, самые натуральные».

Конфликт Катушева с несколькими сотрудниками банно-прачечного треста длится два года. За это время суды и инспекция труда оштрафовали предприятие и самого директора на сумму около полутора миллионов рублей.