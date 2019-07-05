В Калининграде задержали руководителя профсоюза «Альянс врачей» и ее заместителя

В Калининграде задержали руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и ее заместителя Владимира Сотникова. Об этом сама Васильева рассказала в интервью нашей радиостанции.

«Мы двигались в аэропорт, в 6.45 нас задержала служба ДПС, объяснив, что мы вчера провели несанкционированный митинг с привлечением большого количества участников. Нас отправили в ОВД центрального района по г.Калининград, где мы сейчас находимся. Меня обвиняют в организации публичного мероприятия», — рассказала она.

Накануне «Альянс врачей» проводил в Калининграде акцию в поддержку местного реаниматолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве недоношенного младенца.