Супруга бывшего главы Интерпола подала иск на организацию

Грейс Мэн обратилась в суд Гааги.

Супруга Мэн Хунвэя обвинила Интерпол в соучастии исчезновения ее мужа. Более того, утверждает, что организация неспособна обеспечить защиту и предоставить помощь ее семье. По мнению Грейс Мэн Интерпол является соучастником в международно-противоправном деянии Китая, который входит в эту структуру. Супруга бывшего главы Интерпола утверждает, что ее пытались заставить не разглашать информацию об иске, поступали угрозы. Однако, несмотря на давление Грейс Мэн начала судебное разбирательство в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Мэн Хунвэй пропал в Китае в сентябре. Вскоре стало известно, что его задержали по обвинению в коррупции. Китайские власти подозревают бывшего главу Интерпола в нарушении закона и взяточничестве.

Власти Франции предоставили Грейс Мэн статус беженца.