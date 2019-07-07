«Фонтанка»: В Петербурге муниципальные избиркомы отказывают в регистрации на выборах кандидатам от оппозиции

В Петербурге муниципальные избиркомы массово отказывают в регистрации на выборах кандидатам от оппозиционных партий и движений. Как сообщает «Фонтанка», формальным поводом становится пропажа или потеря документов.

Кандидаты, не связанные с властью, независимые самовыдвиженцы и представители оппозиционных сил, которым удалось подать документы для регистрации несмотря на ранее чинимые препятствия, теперь обнаруживают новые проблемы. В городе массово теряются десятки документов, исчезают поданные сведения о регистрации партий, у кандидатов обнаруживаются якобы недействительные паспорта, выявляется отсутствие деклараций о доходах и разного рода финансовых документов. При этом у претендентов на участие в выборах есть отметки о том, что документы были приняты. Некоторые муниципальные избиркомы и вовсе, как пишет «Фонтанка», «играют в прятки» с кандидатами, которые приходя к комиссию обнаруживают, что на месте никого из ее членов нет. В ряде случаев сведения о судимости кандидата считают ошибочными, если в соответствующей графе претендент не оставил запись «не имею». Между тем, закон этого не требует. Кандидаты жалуются на произвольное и сугубо избирательное толкование законодательных норм, чехарду с документами и массово штампуемые отказы в регистрации.

В городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга на жалобы потенциальных кандидатов и массовые отказы в их регистрации на выборах пока никак не реагируют.