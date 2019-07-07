Три человека погибли и семеро пострадали при взрыве бензовоза в Свердловской области

На нём по предварительным данным находились участники Международного марафона, который накануне прошёл в регионе.

У бензовоза на горной дороге неподалёку от Краснотурьинска отказали тормоза. Он перевернулся, загорелся и взорвался. Всё случилось минувшим вечером. По предварительным данным в автоцистерне и на ней были пассажиры. Машину сначала остановили двое туристов и попросили их подвезти. Водитель пустил их в кабину. Немного позже добросить их до ближайшего города попросили участники Международного марафона Конжак, рассказал источник регионального портала e1.ru. Состязание проводят ежегодно. Участники в экстремальных условиях поднимаются на вершину горы Конжаковский камень. Водитель разрешил марафонцам забраться на цистерну. На следующем спуске у бензовоза отказали тормоза, и произошло ЧП. Водитель дал команду всем спрыгивать и затем сделал это сам. По данным полиции и Минздрава Свердловской области трое погибших, семеро пострадали. Некоторые в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших подросток, его доставили в больницу на вертолёте. Полиция утверждает, что водитель был пьян. Он задержан, в его крови нашли примерно 0,8 промилле. Ранее он не совершал правонарушений, передаёт портал e1.

Мэр Краснотурьинска заявил о четырёх погибших, эта цифра пока не подтверждена.