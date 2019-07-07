«Фонтанка»: В Петербурге избиркомы массово отказывают в регистрации оппозиционным кандидатам в муниципальные депутаты

В Петербурге избирательные комиссии массово отказывают в регистрации оппозиционным кандидатам в муниципальные депутаты. Об этом пишет сайт «Фонтанка». В качестве причины избиркомы называют отсутствие необходимых документов – в то время, как кандидаты уверяют, что все нужные документы сдавали. Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова пояснила «Фонтанке», что кандидат имеет отметку, к примеру, о том, какое количество отксерокопированных страниц паспорта он сдал, однако нигде не прописано, о каких конкретно страницах идет речь. Кузнецова считает, что комиссия по этой причине способна легко подменить документы и отказать в регистрации.