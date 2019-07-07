В Свердловской области после гибели людей в результате взрыва бензовоза возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительным данным, мужчина был пьян. Авария произошла на севере региона.

По данным сайта Е1.ru, погибли четыре человека, семь пострадали. Источник портала рассказал, что водителя бензовоза попросили подвезти участники проходившего накануне горного марафона. Два человека сели в кабину, остальные залезли на грузовик сверху. На спуске с горы у бензовоза отказали тормоза, и он перевернулся.