Сегодня в матче Бразилия – Перу определится чемпион Южной Америки по футболу

В последний раз Бразилия стала чемпионом континента 12 лет назад.

На трех предыдущих турнирах Бразилия даже не попадала в полуфинал. На этот раз она добралась до решающего матча маршем. Во всяком случае если судить по статистике. За 5 матчей команда забила 10 мячей и не пропустила ни одного. Только в четвертьфинале хозяева не победили в основное время. Парагвай стоял на смерть и уступил лишь в серии пенальти. Затем была бита Аргентина с Месси 2-0 и вот теперь финал против команды, которая на групповом этапе проиграла Бразилии со счетом 0-5. Это, кстати, не помешало перуанцам выбить в четвертьфинале в серии пенальти Уругвай с Суаресом и Кавани, а затем с крупным счетом 3-0 победить Чили. Перуанцам предстоит играть без своего лидера, единственного представителя российского чемпионата на турнире. Джеферсон Фарфан получил травму как раз в матче с Бразилией.

Финальный матч Копа Америка между командами Бразилии и Перу начнется в 23 часа. Показывать его будет телеканал Матч ТВ.