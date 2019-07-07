Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола подала в суд на организацию

Грейс Мэн обвиняет международную полицейскую структуру в том, что она стала соучастником исчезновения ее мужа. Она также подчеркнула, что Интерпол не смог обеспечить безопасность ее семьи. Как пишет газета «Саут Чайна морнинг пост», иск подан в третейский суд в Гааге. Мэн Хунвэй, который на тот момент руководил Интерполом, в сентябре прошлого года пропал в родном Китае. Позже стало известно, что он задержан по обвинению в коррупции.