В Нидерландах с сегодняшнего дня начнется масштабная публичная реставрация картины Рембрандта «Ночной дозор»

За ходом реставрационных работ можно будет наблюдать онлайн.

В Рейксмюсеуме в Амстердаме начинается публичная реставрация шедевра голландского живописца, которая обещает стать одной из самых масштабных в истории. За процессом, который одновременно будет и художественной акцией, смогут следить миллионы зрителей по всему миру. Реставраторы приступят к работе над полотном, написанным в XVII веке. Как сообщает The Guardian, 12 реставраторов в течение 10 месяцев будут трудиться над картиной в специально сконструированном прозрачном боксе, а их работа будет транслироваться на сайте музея в прямом эфире. Сегодня картину размером четыре на четыре с половиной метра и весом более трехсот килограммов снимут со стены и переместят в стеклянную камеру. Генеральный директор Рейксмюсеума Тако Диббитс рассказал британскому изданию, что сотрудники уже окрестили предстоящую реставрацию «операцией Ночной дозор». За последние полтора века одно из самых известных произведений мировой живописи перемещалось лишь несколько раз, в том числе в бункер во время Второй мировой войны.

Последний раз «Ночной дозор» реставрировали в 1975 году, после того как вандал нанес полотну несколько ударов ножом.